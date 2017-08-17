杜汶澤驚傳送醫 張柏芝關心：刀再鋒利都會生鏽

杜汶澤曬出病榻照。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

張柏芝留言關心杜汶澤。（圖／翻攝自杜汶澤臉書）

杜汶澤透露是生胃病。（圖／中時資料照片）

45歲港星杜汶澤今(17日)在臉書自曝一張在病床上的照片，提醒眾人要愛惜身體，「任何事情不要過量」，引發好友擔心，他隨後輕描淡寫解釋不是胸部出狀況，是生胃病，好友張柏芝則留言：「刀再鋒利總有一天會生鏽，真的要小心自己身體」。

杜汶澤稍早曬出一張他穿著全白病服，躺在病床上照片，可見他臉頰仍十分紅潤，氣色還不錯，只是眉宇之間顯現出倦容，讓人好奇發生什麼事，他語重心長說：「大家要注意，任何事情不要過量，愛惜身體，不要沉迷於追求健康的同時，亦無需刻意破壞。」

對於好友留言關心，杜汶澤透露是因胃部生病住院，並頗帶禪意說：「因為人身難得，該好好修行」，好友江若琳、陳靜、張柏芝也紛紛回覆關心，張柏芝先說：「是拍戲嗎？不要嚇我」，之後又勸告好友注意身體，杜汶澤看來心情不錯，部分親自回答、部分按讚回應，可見他在演藝圈中的好人緣。

(中時電子報)