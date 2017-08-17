杜汶澤驚傳送醫 張柏芝關心：刀再鋒利都會生鏽
45歲港星杜汶澤今(17日)在臉書自曝一張在病床上的照片，提醒眾人要愛惜身體，「任何事情不要過量」，引發好友擔心，他隨後輕描淡寫解釋不是胸部出狀況，是生胃病，好友張柏芝則留言：「刀再鋒利總有一天會生鏽，真的要小心自己身體」。
杜汶澤稍早曬出一張他穿著全白病服，躺在病床上照片，可見他臉頰仍十分紅潤，氣色還不錯，只是眉宇之間顯現出倦容，讓人好奇發生什麼事，他語重心長說：「大家要注意，任何事情不要過量，愛惜身體，不要沉迷於追求健康的同時，亦無需刻意破壞。」
對於好友留言關心，杜汶澤透露是因胃部生病住院，並頗帶禪意說：「因為人身難得，該好好修行」，好友江若琳、陳靜、張柏芝也紛紛回覆關心，張柏芝先說：「是拍戲嗎？不要嚇我」，之後又勸告好友注意身體，杜汶澤看來心情不錯，部分親自回答、部分按讚回應，可見他在演藝圈中的好人緣。
(中時電子報)
關鍵字： 杜汶澤
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。