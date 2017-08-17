815大停電 監委申請自動調查
8月15日下午4點51分中油維修人員在大潭電廠天然氣計量站更換電源供應器時，不慎導致天然氣供氣中斷，造成大潭電廠6部機組跳機，全台無預警陷入停電黑暗期，引發民眾恐慌。監察委員劉德勳、仉桂美、王美玉及包宗和指出，電力供應系統乃最基礎的設施，涉及每個人的日常生活及各行各業，但供電系統竟能如此輕易的被癱瘓，有深入瞭解之必要，並於今天申請自動調查。
監察委員指出，電力供應系統脆弱至此已是嚴重的國安問題，究供氣閥何以如此輕易關閉？作業是否按標準作業程序(SOP)處理？有無違反職業安全衛生法之相關規範？何以6部機組同時跳機？是程式設計或SOP操作所致？均有深入瞭解之必要。
監察委員另表示，現行台灣電力系統，依靠天然氣發電比率已逐年提高，且其不確定性高，而多年來備用容量率又遠低於法定15％，如此的電力系統在面對電塔倒塌，大潭七號機組無法在7月中上線發電，和平電廠一號機破管，大潭電廠致命斷氣等事故，電力系統已呈現無法讓全國人民及產業信賴之結果，未見主管機關、台電及中油能有效及時提出積極改善措施，亦將深入調查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。