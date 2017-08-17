815大停電 監委申請自動調查

8月15日下午4點51分中油維修人員在大潭電廠天然氣計量站更換電源供應器時，不慎導致天然氣供氣中斷，造成大潭電廠6部機組跳機，全台無預警陷入停電黑暗期，引發民眾恐慌。監察委員劉德勳、仉桂美、王美玉及包宗和指出，電力供應系統乃最基礎的設施，涉及每個人的日常生活及各行各業，但供電系統竟能如此輕易的被癱瘓，有深入瞭解之必要，並於今天申請自動調查。

監察委員指出，電力供應系統脆弱至此已是嚴重的國安問題，究供氣閥何以如此輕易關閉？作業是否按標準作業程序(SOP)處理？有無違反職業安全衛生法之相關規範？何以6部機組同時跳機？是程式設計或SOP操作所致？均有深入瞭解之必要。

監察委員另表示，現行台灣電力系統，依靠天然氣發電比率已逐年提高，且其不確定性高，而多年來備用容量率又遠低於法定15％，如此的電力系統在面對電塔倒塌，大潭七號機組無法在7月中上線發電，和平電廠一號機破管，大潭電廠致命斷氣等事故，電力系統已呈現無法讓全國人民及產業信賴之結果，未見主管機關、台電及中油能有效及時提出積極改善措施，亦將深入調查。

(中時)