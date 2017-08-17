響應新北實物銀行 大潤發捐1500包尿布

大潤發流通事業股份有限公司為響應新北市政府實物銀行，於今（17日）捐贈嬰幼兒尿片1500包。（葉書宏攝）

大潤發流通事業股份有限公司為響應新北市政府實物銀行，於今（17日）捐贈嬰幼兒尿片1500包。（葉書宏攝）

大潤發流通事業股份有限公司為響應新北市政府實物銀行，於今（17日）捐贈嬰幼兒尿片1500包，係日本知名大王品牌，每包有64片，總計有9萬6千片，每片均印有可愛的動物造型，如企鵝、無尾熊、大象等，價值75萬元，代表受贈的約納家園和中華兒童家庭促進協會等單位表示，平均每位寄養幼兒一天要使用9-10片，這些尿片對他們來說就像是「及時雨」。

社會局長張錦麗表示，對有嬰幼兒的家庭來說，尿片為家庭支出的固定費用，但對弱勢家庭、安置單位和寄養家庭來說，則是很大的經濟負擔，這些尿片將立即轉贈給這些對象，也非常感謝大潤發公司的愛心。

大潤發北區區總陳道虎表示，大潤發重視永續發展，長期做公益和關心弱勢，過去大都幫助偏鄉弱勢家庭，或是像喜憨兒、伊甸等身心障礙福利機構，這是第一次與新北市政府實物銀行合作，因為看到新北市長朱立倫推動幸福保衛站，與四大超商合作，幫助弱勢的學童，因此公司決定從照顧嬰幼兒出發，回饋台灣這片土地，也希望以後能持續合作。

新北市兒少的安置機構約納家園主任曾麗虹，和受市府委託辦理寄養家庭的中華兒童家庭促進協督導劉宣瑋等人，均出席捐贈儀式，兩人表示，尿片和奶粉是嬰幼兒的生活必需品和消耗品，平均一位嬰幼兒每天要用到9-10片，這些尿片對他們來說就像是「及時雨」。

另一位單親媽媽抱著2歲4個月的小宇出席，1年前小宇的爸爸離家，小宇媽媽搬回娘家後自行照顧小孩，必須仰賴父親擔任貨運工作的收入支援，經常入不敷出，因此晚上必須到小吃店打工貼補家用，這次獲贈尿片，非常感謝大潤發的愛心。

新北市「幸福滿屋-實物銀行」方案自100年起開辦迄今，結合社會各方善心資源，獲贈白米、罐頭等多項民生物資幫助弱勢家庭，累計市值11億4千多萬元，幫助了超過184萬人次。

(中時)