郵資調漲，3元郵票買不到

林先生買了一堆25元普通掛號郵票，郵資調漲後卻買不到3元郵票補差額，很困擾。鐘武達攝。

傷腦筋的3元！中華郵政8月1日起調整郵資，不少民眾因為原購買的郵票面額不足，卻又無法買到補差額的郵票，批評這項郵資調整作業「郵」夠扯！彰化郵局表示，其實中華郵政有便民對策，至於新面額3元郵票，也將在明天發行問世。

林先先是家企業負責人，因為業務經常需要以普通掛號信件與客戶往來，先前購買了大量25元面額郵票備用，結果，中華郵政突然宣布本月1日起調漲郵資，掛號郵件郵資從25元漲為28元，結果讓他很傻眼。

他說，為了補足那3元的掛號郵資差額，他從7月下旬就不斷到各地郵局洽購3元面額的郵票 ，但都買不到，最後只能買1元面額的郵票1張1張點上去，實在是大費周章。

他批評，中華郵政既然確定調漲郵資，早就應該估算會遇到什麼狀況，且必須及早發行3元郵票，「先漲價再印郵示」，無異是倒行逆施。

彰化郵局出納課說，中華郵政將於今天正式發行3元新面額郵票並分配到各地郵局，至於各郵局分配到的數量是否滿足民眾需求，並不清楚。但強調，郵資調漲後的差額，郵局均有因應措施，包括寄件人可持舊式掛號郵件至郵局窗口採「郵資已付」寄出；另外，也可購買3.5元郵票補足差額，而超出的0.5元，郵局會吸收。

(中時)