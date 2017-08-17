研究冷門壺蜂母愛行為　宏仁國中科展奪冠

宏仁國中陳抒函（左二）、施旻妏（左三）在指導老師李季篤（左）帶領下，以壺蜂研究為題，榮獲全國中小學科展第一名。（廖肇祥攝）

宏仁國中陳抒函（右）、施旻妏（左）以壺蜂研究為題，榮獲全國中小學科展第一名，圖為她們測量捲葉下垂角度，瞭解壺蜂獵食行為。（廖肇祥攝）

宏仁國中陳抒函（左）、施旻妏（右）以壺蜂研究為題，榮獲全國中小學科展第一名，她們甚至請求醫院協助，拍攝壺蜂幼蟲在竹管裡生長的過程。（廖肇祥攝）

395件全國中小學科展作品中，要如何突出拿第一，宏仁國中二年級陳抒函、施旻妏在生物老師李季篤帶領下，以相當冷門的「麻醉大師─壺蜂麻醉獵物的策略與幼蟲捕食間關係」為題，研究校舍陽台壺蜂極具「母愛」的獵食、築巢生態行為，評審給予「主題挑選不錯、解說清楚、研究方法合理可行」高評價，代表南投縣奪冠，日前並接受總統蔡英文表揚。

壺蜂是肉食性的昆蟲，牠特別喜歡選在竹竿裡築巢產卵，再將捲葉蛾幼蟲抱進巢穴裡，再以沙土混合口水的「水泥」封住入口，壺蜂幼蟲孵化後，啃食被媽媽麻醉的捲葉蛾幼蟲，等到羽化成蟲，就鑽破封口飛出養育後代，由於壺蜂幼蟲羽化前的階段都在竹竿裡，外人難以觀察生長過程，團隊還特別央求埔基醫院放射科拍攝Ｘ光片，瞭解巢室內狀況。

陳抒函表示，經過一整年的紀錄，發現壺蜂媽媽產下卵後，會四處尋找獵物，牠們根據葉片下垂角度，判斷捲葉蛾幼蟲是否肥美，一旦找到後，先將葉片咬破做記號，回頭再將毒液注入到獵物身上，再抱迷昏的獵物到竹管巢室，一個巢室內約有7至9隻被迷昏的捲葉蛾幼蟲，小寶寶孵化成為幼蟲後，就有足夠的食物可以攝食，壺蜂媽媽還會用土泥做幾道封層，以防天敵入侵掠食，如此大費周章，讓後代無斷糧、天敵憂慮，可說是一種極具母愛的神奇昆蟲。

全國中小學科展各縣市報名參展件數，係根據每個縣市學生數，南投地廣人稀，僅有6件作品參賽，而新北市就有高達252件參賽作品，李季篤帶領的宏中團隊可說是以冷門題目異軍突起。宏中校長李孟桂表示，今年除了奪冠的生物科之外，地球科學科「雲與天氣變化之研究」，也同樣打敗眾多縣市對手，獲得全國佳作。

施旻妏表示，一開始只想透過實驗解答疑惑，瞭解壺蜂怎麼樣培育下一代，沒想到能獲得評審青睞，拿下全國第1名；陳抒函則提到國小生物啟蒙老師向志賢，幫助她克服對昆蟲的恐懼，進而喜歡生物觀察，壺蜂平常就在校舍陽台竹管堆、朱槿叢育幼、捕食，讓她們得以就近研究觀察，獲得這獎項，更確立自身在生物領域的興趣。

(中時)