中國發展空射型東風-21D 加大對美航母威脅

東風-21D在朱日和閱兵典禮上現身。(圖/央視截圖)

網路近日曝光了一張疑似是中國新型「轟-6N」轟炸機在空中掛載裝備的照片，被外界推測中國可能正在開發給轟炸機用的空射型反艦彈道導彈，這種全新的空射彈道導彈發射模式，將進一步增強中國的反介入能力，使美國海軍引以為傲的航空母艦戰鬥群面臨更大的威脅。

據美國《The Drive》報導，中國在前幾次大閱兵中出現的東風-21D中程彈道導彈被稱為是「航母殺手」，是改變戰場規則的反介入/區域拒止的武器系統，射程約為1,400公里，可在進入大氣層後機動變軌、瞄準海上大型艦艇，以超音速和幾乎垂直的攻擊方式讓即使是先進的反導系統也很難攔截，更別說是傳統的海軍防禦性武器都對它沒轍。

近日傳出一張疑似為轟-6N在空中的照片。(圖/網路)

不過因受陸基發射平台的限制，讓射程僅1,400公里的東風-21D，無法打擊遠離海岸線的目標，解放軍為此一方面先是研製了射程達4,000公里的「東風-26」反艦彈道導彈，另一方面則正在發展空射型的東風-21D，將以具有空中受油能力的新型轟-6N轟炸機，搭載東風-21D導彈在離岸發射，也就是說只要有伊爾-78或轟油-6加油機在空中續航支援，轟-6N就可以飛至任何海域進行發射，也能「將美國航母戰鬥群的更遠」。

目前由陸基發射的東風-21D重量超過14公噸，只要轟-6N轟炸機可以承載這個重量，就可以在9,100公尺上的高空發射空射型的東風-21D，導彈省下的飛行高度勢能將可以轉化為飛行動能，讓射程範圍比陸基型更大，再加上陸基發射的東風-26彈道導彈，解放軍可在半徑3,000多公里的廣大區域內，讓美軍航母戰鬥群面臨更大的威脅。

其實早在冷戰時期美國和蘇聯就已經對空射彈道導彈技術就曾進行研究，美國曾在1974年利用C-5A軍用運輸機進重達38.7噸的義勇兵一型導彈試驗發射，為當時的美國提供了極大的戰略優勢，迫使蘇聯在限制戰略武器協定做出了讓步。不過空射彈道導彈需要突破許多航空技術，蘇聯也曾在1983年提出以圖-160（Tu-160）戰略轟炸機嘗試內置式空射的彈道導彈方案，但技術的挑戰和高額研發費用，讓這個方案未能真的實踐。

(中時電子報)