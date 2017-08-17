利用廈門溢波打詐騙電話 百餘人遭騙千萬

警方說明利用溢波詐騙手法。(林郁平攝)

警方查扣DMT發話設備、電腦、手機等贓證物。(林郁平攝)

刑事局電信偵查大隊調查，詐騙集團利用離島電信溢波，從廈門等地利用行動電話跨境發話詐騙國內民眾，此外，更利用非法「數位式移動節費設備」(Digital Mobile Trunk，簡稱DMT)以亂槍打鳥方式撥打詐騙電話。

警方以通聯分析及無線電波掃描設備追查出多處詐騙據點，鎖定以謝姓男子為首的電信犯罪集團，經報請台南地檢署檢察官蘇炯峰指揮，與金門縣警局、台南市警局、桃園市刑大隊等單位共組專案小組，將謝嫌等7人逮捕到案，查扣DMT發話設備、電腦、手機等贓證物。

警方清查，至少超過114名人遭到詐騙，損失金額共1000多萬元，後續分別從金流、電信流鎖定詐騙集團位於廈門地區，目前透過兩岸協查機制，擴大追查。

(中時)