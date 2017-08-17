新聞深喉嚨》跳電究責! 推工程師 推電腦 推包商 陳金德推功一流？

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815大跳電，中油董事長陳金德不斷改口跳電原因，到底真相？第一時間經濟部記者會，表示「更換到第8顆電源供應器時可能誤觸，使電動閥自動閉斷導致供氣中斷而跳電，中油公司要負完全責任」；16日上午，推給承包商巨路「更換作業前沒改手動控制，導致電腦訊號異常自動閉斷，包商長期不按SOP，作業青青菜菜」，巨路反擊中油，陳改口「未否認現場督導與監工不周，未推說百分百是巨路的責任」；17日在廣播節目又卸責「中油規模太大很多工作都外包，與外包商關係緊密，很多工作沒按標準程序卻又疏於改進」話都你說就好了？

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跳電禍首是誰？中油矛頭指向承包商巨路，董事長陳金德「工作人員未依標準程序，將自動模式轉為手動」，巨路隨即反擊「巨路與中油合約關係是電源供應器小額純物料採購，僅『從旁協助安裝』，安裝時均由中油人員監督」，中油見狀出示15日申請入場區的「工作許可證」，表示巨路是「執行合約的工作，並非義務從旁協助」，指巨路進廠後，中油負責操作的內容是「監督」。責任歸屬到底誰扛？據《蘋果日報》報導，巨路獨董名單大有來頭，獨董之一的游明昌是現任駐日代表謝長廷的大舅子，另一名獨董林立人，是前中油興建工程處長、前總經理室顧問退休。難道有陰謀論？

815跳電引發陰謀論聯想！《新聞深喉嚨》昨獨家披露，815跳電當天，經濟部長李世光與台電董事長朱文成等人於下午二點至四點視察大潭電廠，前腳剛走就出狀況！疑點一，李世光去大潭電廠幹嘛？中天獨家掌握內部人員消息，李世光到大潭走走，目的是督促加快七號機併聯測試，後因操作不當導致跳電悲劇，疑點二，16日地檢署會同相關人員至大潭電廠調查，有查到啥不可告人之真相嗎？疑點三，兩位操作失誤的工程師真有其人？中油董事長陳金德「都是有一定資歷，中油的工程師約30到40歲，以有一定資歷，巨路的也不是菜鳥，昨天晚上他到大潭電廠跟兩位工程師了解，兩位也承認是操作沒按照程序」在沒主管陪同下，可逕自操作？疑點四，大潭發電廠占台灣10%發電量、最大天然氣發電廠，監視器沒拍到七號機前的作業狀況？

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全國人民不明白的還有，中油捅這麼大的簍子，經濟部長李世光都下台，為什麼董事長陳金德寶座「不動如山」？2014年高雄氣爆時，陳金德時任高雄市環保局長，火速開記者會，把地下管線相關責任推給馬政府的經濟部，或許因此立下大功，隨即高升高雄市副市長，當2016民進黨執政，陳金德就卡到中油董事長的「超肥缺」！陳金德近年的飛黃騰達，一路靠著陳菊的拉拔，沒有專業，只有「跟對主子」。如今成眾矢之的，還把一切質疑，推給政治鬥爭，國人還要忍受這種一人得道，雞犬升天的政治，多久？

或許陳菊與陳金德的嘴臉太難看，網路流傳一張前高市府團隊成員在中央位居要職的名單，曾任高雄市副市長的，幾乎不是中央大員，就是卡好了國營企業董座的肥缺，這些人都是「不可得罪的大官們」。能不怪民怨沖天嗎？

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815大停電，民眾憂懼的跳電成事實；核安專家郭位點出，停電絕不是意外! 台灣的備載電能低於10%，停電的機會本來就很大，「全世界沒有一個先進的國家，會把備載電能弄這麼低」! 這發言遭反核的台大教授徐光蓉吐槽，徐光蓉指郭位擁核，反駁跳電意外「根本不是缺電問題」，是人為與管理上的疏失。一個大跳電，引發擁核反核論戰!重點是台灣這緊繃的備轉容量，禁不起任何意外!倒一個電塔或一個電廠疏失，就釀成供電出狀況！徐光蓉所說管理及人為上的風險，難道不應該估算在「足夠的備轉容量之內」? 可以不要戰這些話術，直視供電不足的核心嗎?

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)