應對美國軍事威脅 委內瑞拉將舉行軍民聯合演習
美國總統川普上周威脅可能對委內瑞拉採取軍事行動，委國總統馬杜羅14日宣布，將於26日、27日舉行全國軍民聯合演習，以應對美方威脅。
馬杜羅在卡拉卡斯發表公眾演說時指出，他已命令軍隊準備進行全國演習。他還強調，「讓我們做好準備，用坦克、飛機、槍保衛和平…人人都要參加這項國防計劃…讓我們看看美國帝國主義者有何感覺」，但馬杜羅也同時表示，他想與川普通電話「談談」。
川普11日表示，由於委國處於「非常危險的亂局」，因此「我們對委內瑞拉有許多選項，包括必要的話可能採取軍事選項。」本月華府也以委國成立制憲議會目的在鞏固總統馬杜羅的獨裁統治為由，對委國祭出新制裁。
馬杜羅上周曾表示想與川普通話，但遭白宮拒絕。白宮當時回覆，川普願意在委內瑞拉「恢復民主」後與馬杜羅通話。
14日稍早，委國國防部長洛佩斯在一個軍事基地發表電視直播演說，他說，美國覬覦委內瑞拉的石油儲備，川普的軍事威脅言論非常「瘋狂」，這顯示美國已經「摘下假面具」，有意進攻委內瑞拉。
(中時)
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