小二女生盼到手足，用暑假為妹畫繪本

小姊姊林言恩期待已久的妹妹誕生，為記錄她的成長歷程，特地用暑假作了一本繪本。（林和生攝）

就讀小二女生林言恩替自己剛出生的妹妹做了一本繪本，記錄她的成長過程。（林和生攝）

曾經是飲料、炸物不離手的39歲劉羽菲，結婚7年仍無法懷孕，之後改變生活習慣，開始接觸手作麵包，8年前生下大女兒林言恩，女孩懂事後一直想有個手足，足足盼了7年，家中喜迎另個新成員，小姊姊為紀念這一刻，特地利用暑假製作繪本，記錄妹妹的成長歷程。

天生各少一邊輸卵管及卵巢的劉羽菲，幾乎被醫生判定不孕，她說，大女兒小恩已是上天的恩寵，不過待孩子懂事後就一直期盼有個妹妹，不僅把洋娃娃取名做「林言希」，當作自己的手足一樣互動，晚上睡覺睡到一半，還會不斷啜泣，哭著說也想要有個妹妹，讓大人哭笑不得。

一直以為自己高齡不會再懷孕，突然又懷了女孩，讓全家驚喜不已，小孩出生後就像寶貝被捧在手掌心，今年暑假，小姊姊林言恩更拿起畫筆，用自己的視角把平常和妹妹互動畫下來，記錄2人間的成長歷程，也是送給妹妹最好的禮物。

林言恩童言童語的說，求學過程中同學都有兄弟姊妹，只有她是一個人，因此從4歲就一直祈禱能有手足，老天真的有聽到她的請求，送給她一個那麼可愛的妹妹；現在不時就逗弄著她，還會幫忙換尿布，甚至會協助媽媽動手作簡單料理，希望以後也能作給妹妹吃。

(中時)