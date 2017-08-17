歐美血液篩檢癌症新方法 準確率達6成
美國和歐洲研究人員16日指出，他們研發出一種基於檢測血液腫瘤特異性遺傳物質的早期癌症診斷新方法，準確率高達6成。
驗血篩檢癌症主要依賴於檢測腫瘤釋放到血液裏的微量ＤＮＡ片段，即循環腫瘤ＤＮＡ。然而，大多數時候血液裏的基因變異都不是由腫瘤引發，能否區分循環腫瘤ＤＮＡ和其他變異，是研發癌症血檢方法面臨的一大挑戰。
美國約翰斯·霍普金斯大學等機構的研究人員基於深度測序方法，透過把每個ＤＮＡ鹼基讀取3萬次，像大海撈針一般驗證所檢測到的變異確屬循環腫瘤ＤＮＡ，從而增強血檢的準確性。
研究人員取得200名結腸直腸癌、卵巢癌、肺癌和乳腺癌患者的血液樣本，用新方法檢測出這些樣本中與4種癌症相關的55種基因變異，結果準確診斷出138名早期癌症患者中的86人，準確率達62％。
(中時)
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