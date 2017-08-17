美國軍艦女兵 幾乎都是華人
中國古代有「楚才晉用」一詞，指出人才為外國效力的情形，現代國家在各行各業也都隨著移民日多有此現象，然而軍隊當中除了專門雇用的傭兵之外，一般還是以本地人居多，然而卻有媒體揭露，如今美國軍艦上的女兵幾乎都是來自大陸的華人，主要是因為本土民眾吃不了苦。
新唐人16日報導指出，軍艦每次出海都要花費數個月時間，很多美國本土人根本受不了，所以都不願意去軍艦上當兵，只有從中國大陸來的女兵才願意去。
新唐人稱，中國人選擇到美國當兵始於2012年，當時美國陸軍實施「緊缺人才募兵計劃」，規定無綠卡的外國公民也可以入伍之後，吸引了大量年輕華人加入了美國陸軍。
針對有關美國移民的報導稱，受到伊拉克和阿富汗戰爭影響，美軍現役兵力嚴重不足。為增加兵員，五角大樓決定，凡是持合法簽證臨時在美生活「兩年以上」的外國人，都可以憑藉軍方需要的「一技之長」應徵入伍。
這是自從越南戰爭以來，美軍首次向「不持有綠卡的外國公民」打開大門。據悉，美軍需要的人員覆蓋醫療保健、外語翻譯和戰地情報分析等專業。美軍希望以後每年能有1.4萬類似背景人士入伍。
一旦入伍，這些「美國臨時居民」有望在最短6個月時間內成為美國公民。
這一政策對那些既希望「長期留在美國生活」，卻又拿不到綠卡的外國人產生「某種吸引力」。之後，很多綠卡持有者為了加快入籍過程，紛紛參加美軍。
不過，新唐人指出，如果以外國人身份加入美軍必須滿足如下條件：在過去兩年中離開美國的時間不能超過90天，同時還要通過美軍的英語水平測試。入伍後，這些外國籍軍人需要服役最少三年，語言專家現役4年，醫護人員現役3年或者6年預備役。
(中時)
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