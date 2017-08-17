2017金點設計獎決選評審團名單出爐

2017金點設計獎及金點概念設計獎決審評審團主席田中一雄。 (台灣創意設計中心提供)

李欣恬／台北報導

2017年金點設計獎及金點概念設計獎今（17）日公布決審評審團名單，由日本GK設計集團社長田中一雄（Kazuo Tanaka）擔任主席，率領其他3位國際評審及11位台灣評審，評選傑出作品。

GK設計集團是目前日本規模最大、歷史悠久的設計公司曾參與日本JR鐵道指標系統、日本郵政郵筒等社會設計。

田中一雄去年受2016臺北世界設計之都的邀請來台，分享如何用設計改造城市的經驗。此次擔任決審主席，他表示，「參與設計獎項並且受到獎項的肯定是無比的榮耀，得獎作品揭示了今日社會重要的趨勢，甚至是明日的指標。對於沒有得獎的人而言，則是一個學習拓展視野的機會。」

來自英國的評審馬汀．達比斯爾（Martin Darbyshire），目前為英國橘子設計顧問公司（tangerine）設計公司執行長暨共同創辦人，曾與多家知名企業如英國航空、國泰航空、LG、Nikon合作，近十年陸續拓展新的市場，特別是亞洲國家占了很大的比例。他曾因工作因素多次來台，這也是他首次評選金點設計獎，對此感到相當地期待：「我會試著以開放的心態、不帶有先入為主的成見評選。」

第一次擔任評審的坎城國際創意節台灣官方代表賴治怡表示，好的作品會說故事，因此這次評選的重點在於作品呈現的故事力，並且將在坎城看到的專業帶到金點設計獎，希望金點設計獎可以發揮更大的影響力。

評審名單還有來自比利時現為香港LEAD事務所創辦人暨首席設計師Kristof Crolla、旅美多年現於上海執業的如恩設計研究室共同創始人胡如珊、仁寶電腦集團創意中心資深副總經理陳禧冠、中華民國工業設計協會理事長林磐聳、實踐大學副校長官政能、中華民國室內設計協會理事長龔書章、《數位時代》雜誌創辦人詹偉雄、坎城國際創意節台灣代表賴治怡、Gogoro資深設計總監王松富、大尺建築設計總監黃惠美、洋蔥設計負責人黃家賢、種籽設計總監淦克萍、嘖嘖共同創辦人徐震。

2017金點設計獎共收到來自台灣、中國大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、美國、德國、泰國、英國、瑞士、日本、荷蘭、印尼等地近三千件的作品。今年報名廠商家數增加了198家，相較於去年成長了20%。此外，金點概念設計獎則收到4,395件作品，參賽國家橫跨25國4大洲，競爭激烈。

2017金點設計獎及金點概念設計獎目前已完成初審，緊接著在8月下旬至9月初將分別在深圳、北京、上海及台北等地進行複審、9月底於台北進行決審，12月初舉辦頒獎典禮，屆時將公布象徵最高榮譽的「金點設計獎年度最佳設計獎」及「金點概念設計獎年度最佳設計獎」。最新消息請密切鎖定金點設計獎官網：http://www.goldenpin.org.tw/。

(中時)