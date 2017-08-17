黃永泰回鍋 接任故宮常務副院長
國立故宮博物院常務副院長一職將由正修科技大學建築系兼任教授黃永泰接任，於今（17）日到任。故宮發布新聞稿表示，將於2018年起推動的「新故宮―故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫」，會倚重黃永泰的建築與公共工程專業背景和過去的行政資歷。
黃永泰為國立成功大學建築系建築博士，國考建築師及格、高考建築工程科及格。他曾於2007年至2009年間擔任故宮政務及常務副院長，與故宮淵源深厚。
黃永泰也曾任台南市政府副祕書長、中央研究院總務主任及專門委員、審計部簡任稽查、高雄市政府幫工程司等職，具備博物館工程專業背景及業務執行經驗。
故宮表示，黃永泰到任後，將籌備推動北部院區老舊館舍整建與擴建工程、南部院區二期興建工程等計畫。
(中時)
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