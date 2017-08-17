交通要好一定要輕軌 竹市長林智堅：6成讚成要輕軌

新竹市長林智堅認為，要解決竹市上下班的交通問題，輕軌是最好的辦法，下1代要好，一定要有輕軌。圖為林智堅日前率縣府團隊考察日本北九州的輕軌車站。（陳育賢翻攝）

新竹市長林智堅認為，要解決竹市上下班的交通問題，輕軌是最好的辦法，下1代要好，一定要有輕軌。圖為日本北九州的輕軌車站。（陳育賢翻攝）

新竹市長林智堅認為，要解決竹市上下班的交通問題，輕軌是最好的辦法，下1代要好，一定要有輕軌。圖為日本北九州的輕軌車站。（陳育賢翻攝）

陳育賢／竹市報導

如何救交通、竹市要不要輕軌？藍綠兩黨差很大！新竹市長林智堅認為，竹科有15萬從業人員，要解決竹市上下班的交通問題，輕軌是最好的辦法，下1代要好，一定要有輕軌，希望改變竹市交通後，父母日後能送給孩子的是悠遊卡，而非機車鑰匙。

林智堅表示，新竹輕軌、大車站計畫今年4月獲行政院納入前瞻基礎建設計畫，並取得2400萬補助經費辦理可行性研究。

而根據市府5月委託媒體民調中心「大新竹輕軌路網」調查結果，新竹市逾6成民意支持輕軌建設，不支持僅2成4，顯示多數民眾對於準時、安全、舒適的輕軌抱有期待。

市府交通處長倪茂榮表示，「新竹環線輕軌計畫可行性研究」已於8月上網公告，將針對大新竹縣市運輸需求，因應時空環境調整，研擬輕軌系統可行性，預計明年可完成。

倪茂榮說，目前新竹市車輛登記數已達40萬輛，私人運具量超載造成交通擁擠問題，城市的進步與翻轉必須透過交通建設的導入，透過都市計畫手段，重新改變都市樣貌和大眾交通習慣，透過輕軌建設，提供市民1條不塞車的路，也提供汽、機車使用者另一種選擇。

林智堅並表示，新竹市因竹科而成國際城市，但從機場到市區卻沒有像樣的交通運輸。輕軌未來的路線將從新竹火車站到竹科，再到高鐵特定區，最後是竹北舊城區的商圈，輕軌將能解決上下班時間交通壅塞問題。

日前他親自到日本北九州考察，看到當地小學生拿著像悠遊卡的交通票證，很簡單的搭乘輕軌，他希望未來新竹市的孩子長大後，父母給的不是機車鑰匙，而是像台北市的孩子一樣，拿著悠遊卡坐捷運，畢竟機車通勤的事故率、死亡率較高，新竹市民未來會有其它的交通工具選擇。

(中時)