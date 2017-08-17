問鼎金門入選作品 勇奪紅點設計大獎
入選金門縣文化局主辦的「2017藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」，樹德科技大學視覺傳達設計系師生團隊的作品「金門金狀元桶餅包裝設計」，勇奪德國紅點傳達設計大獎中的紅點獎，讓邁向精緻化的金門傳統伴手禮，也在國際大賽中發光發熱。
「紅點設計大獎」由德國設計協會創立，至今已超過50年的歷史，被列為全球最具影響力的設計獎之一，也被視為設計界的奧斯卡大獎，今年度共有全球50多個國家8000多件作品角逐各項大獎。
參加金門縣文化局主辦的「金門設計問鼎計畫」，由樹德科技大學視覺傳達設計系老師陳政昌帶領學生邱春華、李婕、許博鈞、勞聖哲、方彥婷、錢奕翰、郭怡妤，以金門為創作主題元素的入選作品之一「金門金狀元桶餅包裝設計」，獲該局補助進軍國際設計競賽 率先傳出得獎的好消息。
縣文化局指出，金門金狀元桶餅包裝設計是以金門中秋民俗「博狀元餅」結合小金門的茶點「桶餅」作為設計方向，並以獨特的禮盒包裝為設計亮點。其中，內包裝的結構設計除有方便取用的獨立包裝之外，更可藉由外包裝的組裝應用，變成一頂象徵中國傳統士子最高榮譽的「狀元帽」，可戴在頭上祈求學運亨通，呼應狀元餅的意涵外，也有包裝再利用的環保意義。
呂坤和局長肯定這項別出心裁的作品，在包裝設計上傳遞特有的歷史文化，也表現創意設計能量，透過國際設計大賽的得獎光環，起到讓世界看見金門的帶頭作用。
該局規畫10月在台北舉辦「金門設計問鼎計畫」頒獎典禮，表揚獲得國際獎項的團隊，作品也將在全台院校巡迴展出，分享獲獎榮耀與喜悅。
(中時)
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