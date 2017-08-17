問鼎金門入選作品 勇奪紅點設計大獎

中時
中國時報記者／
問鼎金門入選作品 勇奪紅點設計大獎
樹德科技大學視覺傳達設計系師生團隊的作品「金門金狀元桶餅包裝設計」，勇奪德國紅點傳達設計大獎中的紅點獎。（金門縣文化局提供）
問鼎金門入選作品 勇奪紅點設計大獎
金門金狀元桶餅包裝設計是以金門中秋民俗「博狀元餅」結合小金門的茶點「桶餅」作為設計方向。（金門縣文化局提供）
問鼎金門入選作品 勇奪紅點設計大獎
象徵中國傳統士子最高榮譽的「狀元帽」。（金門縣文化局提供）
問鼎金門入選作品 勇奪紅點設計大獎
「狀元帽」呼應狀元餅的意涵外，也有包裝再利用的環保意義。（金門縣文化局提供）

入選金門縣文化局主辦的「2017藝鳴金揚：金門設計問鼎計畫」，樹德科技大學視覺傳達設計系師生團隊的作品「金門金狀元桶餅包裝設計」，勇奪德國紅點傳達設計大獎中的紅點獎，讓邁向精緻化的金門傳統伴手禮，也在國際大賽中發光發熱。

「紅點設計大獎」由德國設計協會創立，至今已超過50年的歷史，被列為全球最具影響力的設計獎之一，也被視為設計界的奧斯卡大獎，今年度共有全球50多個國家8000多件作品角逐各項大獎。

參加金門縣文化局主辦的「金門設計問鼎計畫」，由樹德科技大學視覺傳達設計系老師陳政昌帶領學生邱春華、李婕、許博鈞、勞聖哲、方彥婷、錢奕翰、郭怡妤，以金門為創作主題元素的入選作品之一「金門金狀元桶餅包裝設計」，獲該局補助進軍國際設計競賽　率先傳出得獎的好消息。

縣文化局指出，金門金狀元桶餅包裝設計是以金門中秋民俗「博狀元餅」結合小金門的茶點「桶餅」作為設計方向，並以獨特的禮盒包裝為設計亮點。其中，內包裝的結構設計除有方便取用的獨立包裝之外，更可藉由外包裝的組裝應用，變成一頂象徵中國傳統士子最高榮譽的「狀元帽」，可戴在頭上祈求學運亨通，呼應狀元餅的意涵外，也有包裝再利用的環保意義。

呂坤和局長肯定這項別出心裁的作品，在包裝設計上傳遞特有的歷史文化，也表現創意設計能量，透過國際設計大賽的得獎光環，起到讓世界看見金門的帶頭作用。

該局規畫10月在台北舉辦「金門設計問鼎計畫」頒獎典禮，表揚獲得國際獎項的團隊，作品也將在全台院校巡迴展出，分享獲獎榮耀與喜悅。

(中時)

關鍵字：2017藝鳴金揚金門設計問鼎計畫德國紅點傳達設計大獎金門金狀元桶餅包裝設計
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