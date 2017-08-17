虎尾殯葬所推火化e化 殲滅殯葬蟑螂
雲林縣虎尾殯葬所火化業務e化5個多月來，獲多數殯葬業者好評，強調不必再以人際關係央三託四，方便又有效率。而虎尾鎮公所將整修閒置兩火化爐備用，但當地居民反對增建，鎮長林文彬澄清是整建非增建，強調會做好環保。
虎尾殯葬所是雲林唯一設有火化場，在相關業務尚未e化前，充斥火化關說塞紅包等弊端，甚至有黑道介入搶地盤，當街開槍鬥毆上演全武行，連殯葬所人員也被打到腦震盪住院。
為杜絕走後門的紅包文化，殲滅殯葬「蟑螂」，公所將殯葬業務e化，民眾上網就能即時查詢火化、殯儀、納骨、公墓等4項業務辦理情形，相關資訊也在殯葬所辦公室及家屬休息室電腦螢幕同步顯示，完全公開透明。
施行5個月來，效果不錯。殯葬所長林年富說，受理同仁毋需承受業者或民代等各方壓力，更好依法行事。虎尾鎮代林武正表示，幾月下來，已沒有要求關說的請託。
殯葬業者李志勳指出，e化最大的好處就是業者或喪家都一視同仁，先來先登記，一切公開透明，沒得走後門。另名業者梁耿福也覺得現行狀況很好，一切正常化，不必再動用人際關係，循規蹈矩的業者才能受到保障。
殯葬所當地惠來里民聽聞公所將增建火化爐，懸掛布條表達反對。虎尾鎮代周世龍指出，惠來居民長期飽受火葬空汙之苦，目前4爐火化數尚未飽和，不應增建讓空品雪上加霜。
虎尾鎮公所主祕周瑛坤說，火葬場現有4爐，每天共可火化20具大體，每月平均可火化500具，上半年平均每月受理400到440具，雖然暫時不會缺爐，但耗損率很高，尤其是夏季炎熱高溫，爐體散熱不易，需要有備用爐。
林文彬說，公所係就現有閒置的另兩爐口修繕備用，並非要新建，且會依規定做好環保，請居民放心。
(中時)
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