不丹媒體：印度的「保護」令人窒息
大陸與印度在錫金段洞朗邊界的對峙僵局已2個多月，本來一直保持沈默的不丹16日在媒體刊登了一篇名為《夾在巨人隊的比賽中，不丹屏住了呼吸》，揭露了陸印對峙中，印方「入侵」了大陸領土，以及印度的「保護主義懷抱」已令人窒息。
刊登在不丹新聞網的文章稱，今年6月中，大陸開始在邊界锡金段的中國洞朗地區修建一條公路，不料印度派出軍隊和推土機越界阻止，印軍非法「入侵」，導致兩軍對峙至今僵局未解。
文章認為，50多年前印度提出所謂「保護」不丹的要求，不丹政府接受了，但陸印對峙激化了不丹人民對印度的不滿，懷疑印度此舉是因為擔心失去不丹這一個戰略緩衝區，以及企圖阻止不丹與大陸建立外交關係，加強貿易往來。
文章還指，印度稱阻止大陸在洞朗修路是為了不丹的利益，但不丹人民並沒有為此感動，反而認為，印度的「保護」已令人窒息。
(中時)
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