楊培安公仔貼圖上架 捐助瑪利亞擴園建校

歌手楊培安（後排右2）推出公仔貼圖，收入將捐給瑪利亞基金會的極重多障擴園建校計畫。他到瑪利亞啟智學園親送這份溫馨禮（郭振宇攝）

歌手楊培安（中）到瑪利亞啟智學園，與園生溫馨互動。（郭振宇攝）

有「鐵肺王子」封號的歌手楊培安推出公仔貼圖今天在網路上架，並到台中與瑪利亞啟智學園與園生一起唱歌同樂，帶來溫馨歡樂。楊培安表示，公仔貼圖全數收入，將捐助瑪利亞極重多障擴園建校計畫，呼籲各界一起為弱勢族群盡份心力。

歌手楊培安與弘光科大藝術中心主任、文化創意產業系助理教授施淑萍兩人是就讀文藻大學時期同學，跨界以楊培安歌手的知名度，結合施淑萍所帶領的學生藝術創意團隊，推出「鐵肺王子楊培安公仔貼圖」一起做公益。

楊培安在17日到瑪利亞啟智學園親這份禮物給園生，還拿著手搖鈴，帶唱「感恩的心」等多首歌曲，用歌聲溫暖園生的心。楊培安還耐心地哄餵幼生，園生們在歡樂的氣氛中展露燦爛的笑容，互動氣氛溫馨。

楊培安說，手機族使用通訊軟體LINE，下載公益貼圖，不但用得開心、也能行善助人，希望能有拋磚引玉的效果，大家可以思考如何以多元方式來幫助弱勢族群。

瑪利亞啟智學園主任李琇菁表示，園生包括肢體和智能障礙的重度、極重度多重障礙者，身體有很多限制，非常渴望跟外界溝通與互動，音樂是他們跟外界交流的重要管道，有助於他們學習自主控制和自我表達。

「鐵肺王子楊培安公仔貼圖」一套共40張，LINE搜尋「鐵肺王子楊培安」即可付費下載。楊培安邀請民眾發揮愛心做公益。

(中時)