較今年略增 政院核定：明年國防預算3,318億元

國防部今（17）日表示，107年度中央政府總預算案業經行政院院會決議通過，核賦國防預算3,318億元，較今（106）年度法定預算增加125億元，所增預算均運用於提升國防自主與推動募兵制等相關需求。

行政院在兼顧國家安全、政府財政負擔及整體經濟發展等多重因素考量下，已適度增加國防預算；另承諾未來若獲新增重大採購案，將檢討動支預備金或編列特別預算支應。

國防部指出，為有效運用國防資源，所獲預算優先滿足推動募兵制法律義務支出，並置重點於「國機國造、國艦國造」及國防科技研發等國防自主施政要項，且戮力籌獲先進武器系統、維持主戰裝備妥善與改善官兵生活設施等，俾使預算資源發揮最大效益。

為彰顯強化國防之決心，未來將依國防施政實需，持續爭取調增國防預算，並運用於強化國防戰力項目，以鞏固國家軍事防衛能力，確保區域和平穩定

(中時)