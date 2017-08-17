南韓總統文在寅百日政績 多數民調支持率逾8成
南韓總統文在寅17日舉行就職百日記者會，多家媒體也針對他的施政滿意度進行調查。民調結果顯示，高達8成民眾對文在寅迄今的表現感到滿意。
據《韓民族》報社的調查結果顯示，33.1％的受訪者針對「如何看待文在寅施政能力」的問題回答「很好」，45.5％認為「基本上不錯」，12.1％選擇「不太好」，4.3％則回答「很差」。
調查結果顯示，文在寅政府頒布的房地産相關政策、提高最低時薪等大部分政策都獲得多數民眾支持。
各年齡層民調受訪者對文在寅的支持率也幾乎都超過8成，60歲以上的支持率也高達62.1％。從地區來看，文在寅在湖南地區（全羅道）的支持率最高，達91％，在較保守傾向的大邱、慶尚北道地區支持率為67.7％。
YTN電視台的民調結果顯示，84.1％的受訪者對文在寅施政給予積極評價，在各年齡層的支持率中，30-40歲和40-50歲的受訪者對文在寅的支持率都超過九成，60歲以上的也超過7成。受訪者對福利政策、國民團結、政治改革等政策支持度較高，對人事政策、北韓和外交、教育政策滿意度較低。
(中時)
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