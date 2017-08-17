血糖過低昏睡車陣中 「糖包」神救援

林男因糖尿病未按時進食，導至血糖過低昏倒車內，車子就停在路中央，幸路邊店家報警才撿回一命。（黃國峰翻攝）

林男因糖尿病未按時進食，導至血糖過低昏倒車內，員警趕忙叫救護車。（黃國峰翻攝）

林男因糖尿病未按時進食，導至血糖過低昏倒車內，員警緊急給他服用附近藥局提供的糖包 才逐漸好轉。（黃國峰翻攝）

台中市48歲林姓男子，日前開車停於大墩南路與永春東路口左轉車道中央許久，附近店家覺得奇怪而報警，中市警四分局南屯派出所警員到場發現，林男因血糖過低而昏睡於車中，經緊急服用糖包，並送醫後平安返家。

警方表示，員警到場時發現男子車輛停在路中央，靠近時看到林男坐在駕駛座，姿勢像是睡著了，經拍打車窗、大叫等都叫不起來，幸好後座窗戶開了一小縫，巡佐陳信安伸手透過小縫才打開了車門。

員警持續喚醒，林男這才昏昏沈沈的慢慢醒來，表示自己有糖尿病，因到中午還沒吃飯，導致血糖過低而昏倒，員警一驚立即電召救護車，並扶林男至一藥局前休息，並先將林男車輛移至路旁，藥局也好心的提供糖包先給林男食用後，漸漸恢復，經送醫檢查已無大礙，林男與家屬非常感謝員警相助。

南屯派出所楊錫洲所長表示，為民服務是我們的職責，此次幸好及時發現林男身體有恙，適時將林男送醫，呼籲身體如不舒服均應避免駕駛車輛，以免發生憾事。

(中時)