屏消防員遭蛇咬傷 捕蜂抓蛇歸誰管再掀討論

捕蜂抓蛇歸誰管，因一起抓蛇被咬事件再掀討論。(本報資料照片)

咬傷消防員的眼鏡蛇長約90公分。(林和生翻攝)

屏東瑪家消防分隊今日上午11許接獲民宅捕蛇勤務，40歲莊姓消防員獲報到場協助，正當將具有劇毒的眼鏡蛇捕獲且要裝進蛇籠時，突然遭毒蛇牙齒劃過中指指節，莊男被緊急送醫注射血清，目前沒有生命危險，但仍須留院觀察。

屏縣消防局指出，當時住戶報案指稱家中有蛇出沒，於是派遣一組2名隊員前往，立刻看到一尾長約90公分的眼鏡蛇，隊員隨即利用輔助器材將牠控制，正要放進蛇籠時，毒蛇冷不防回頭，所幸莊男僅左手中指第3指節遭劃過，但為求慎重起見，還是到醫院施打2管血清，並轉至屏東基督教醫院住院觀察。

「捉蛇捕蜂」 屬哪個單位業務？各縣市政府始終沒有統一論調，屏縣府今年6月曾召集相關單位進行商討，決定以漸進式回歸農業處管轄，也會編列預算支應，最快明年就能定案。

(中時)