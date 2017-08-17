何壽川看守所批公文 北檢要查

永豐餘集團負責人何壽川涉嫌掏空集團資產、違法放貸三寶集團2億3000萬美元，台北地檢署還查出，何壽川羈押在看守所期間，竟然還能批閱永豐餘集團內部的業務書信，懷疑是何的委任律師協助夾帶，另分案調查，日前已通知律師到案說明。

何壽川是在6月中旬遭約談到案後羈押並禁見迄今，但檢調後續又發動兩波搜索行動，從扣案卷證中赫見，何壽川明明在看守所，卻還能批閱公文，循線反查懷疑是律師協助傳遞文件。

此外，何壽川還涉嫌透過律師向下屬傳話，要求下屬對外以本案為政治操作為由混淆視聽。檢察官發現，永豐金控廖姓法遵處長將何壽川看守所中的指示記載於筆記本上，廖男也證稱是律師代為傳話。

(中時)