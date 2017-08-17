連當了21年總統夫人 在國外打女模聲請外交豁免

一般民主國家，總統任期多半是4年，較長者5到6年，通常還會限制只能連任一次，所以通常總統夫人也只會當8-12年左右就會換人，然而有些國家的國家元首，雖名為總統，卻因為各種原因可以長期執政，總統夫人也長期是同一位，非洲國家辛巴威，已連續30年由穆加比(Robert Gabriel Mugabe)擔任總統，1996年他娶了新的妻子Grace 成為總統夫人，這位總統夫人日前出國到南非時，竟因為桃色因素毆打南非一位女模特兒，目前Grace已聲請外交豁免，以免在南非受罰。

據英國《衛報》8月16日報導，根據南非員警部的一份聲明，辛巴威方面已經就第一夫人格蕾絲•穆加貝（Grace Mugabe）打人事件向南非申請外交豁免。格蕾絲之前被指在南非約翰尼斯堡的一家賓館毆打一名女模特。

聲明稱，格蕾絲的律師及辛巴威政府代表作出口頭陳述，希望格蕾絲獲得外交豁免權。

聲明中同時確認格蕾絲仍舊身處南非，此前有報導稱格蕾絲面對犯罪指控沒有自首，並且已經回到辛巴威。

據國際線上此前報導，這位元辛巴威第一夫人利用小長假前往南非，一方面看醫生，一方面看望居住在約翰尼斯堡的兩個兒子。而本週一，一位叫做英格斯的20歲女模特向媒體控訴，此前一天晚上，格蕾絲用「插線板的插頭一側」抽打她，原因是看見英格斯和格蕾絲的兩個兒子在一起。

英格斯告訴當地媒體，事發時她正同格蕾絲的兩個兒子在一家賓館的房間裏會面。在此過程中，一位安保人員讓英格斯和她的朋友到另一個房間等候，隨後格蕾絲走了進來，手裏拿著一個插線板。「她指責我跟她的兒子住在一起，隨後用插線板的插頭一側抽打我」。英格斯說，自己跟格蕾絲的兩個兒子是在上週六通過共同的朋友才認識的，她還表示，當格蕾絲走進來時自己並不知道她是誰。

英格斯在週一下午向南非警方報案，指控格蕾絲對其進行人身傷害。理論上，格蕾絲應該於當地時間週二下午出現在蘭德堡地方法院，但聞訊在法庭外苦候的南非媒體卻沒有等來她。南非警方發言人週二晚些時候表示，由於格蕾絲並不在南非警方掌控中，無法為其出庭確定一個時間。

南非國際關係部發言人芒也拉稍早對當地媒體表示，只有在因公出訪時格蕾絲才享有外交豁免權。這意味著，格蕾絲可能因此面臨被起訴。

今年7月，由於做出了被媒體形容為「不可接受的行為」，格蕾絲的兩個兒子被逐出其在約翰尼斯堡租住的高級公寓。當時，格蕾絲曾緊急前往南非為兒子們尋找新住處。她也曾公開承認，兩個兒子越來越難管教，令她「睡不安眠」。這或許是此次她怒火中燒抽打女模特的原因。

(中時)