女老師批《戰狼2》心理變態 吳京高EQ回應
大陸武打明星吳京自導自演的電影《戰狼2》，上映後創下亮眼票房，現已直逼50億人民幣（約227億台幣），成為首部躋身全球票房TOP 100的中國電影。但日前卻有一位中戲女教師砲轟該片販賣暴力，對此，吳京今（17日）親自回應女老師的質疑。
中戲女教師尹姍姍日前評論《戰狼2》「無邏輯、無價值觀、一文不值」，認為該片太暴力兒童不宜，甚至覺得作者心理變態，引發網友正反兩派意見。而吳京今在微博進行微訪談，就大方回應女老師的批評，「一千個人心中有一千個哈姆雷特」，表示每個人對藝術都有各自的理解，也有權利用自己的思維方式去評價影視作品，並感謝對方寶貴的意見，還稱有機會要請她看《戰狼3》，一番高EQ回應獲得不少網友好評。
另外，最近因外媒大幅報導《戰狼2》，傳出好萊塢對吳京有濃厚興趣，打算邀他拍《浴血任務4》，被問及會否接受時，他則開玩笑說「沒人邀請我啊。邀請函寄到你家了？幫我轉過來」，否認受邀好萊塢。
(中時電子報)
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