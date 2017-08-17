桃市復興區學生英語工作坊 讓孩子愛上英語
桃園市復興區11所國小今年37名畢業生，在暑假期間參加桃園市教育局主辦的 「桃園暑期英語工作坊」，利用玩樂讓學生們學會日常的英文。教育局表示，工作坊的主軸是態度改變，孩子的人生也會跟著改變。希望從此讓學生們愛上英語。
教育局表示，在台灣全球化教育推廣協會教授陳超明及明新科技大學6位大學生助教的協助，利用5周時間，每天早上9時到晚上7時學習，早上利用不同活動、遊戲學習英文。下午則是助教分組輔導並複習學生上午所學，並在學生日誌中詳細記錄每位學生每天的努力與進步。17日舉辦結業式，也讓孩子們相當不捨。
(中時)
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