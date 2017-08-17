桃園市地景藝術節開跑 邀請遊客看見觀音的美好

2017桃園地景藝術節18日開跑，其中「花非花‧樹非樹」以不鏽鋼材質製作12棵、各種不同造型的白千層樹。（賴佑維攝）

桃園地景藝術節18日開跑，結合桃園在地的陂塘、白千層林道與豐富自然人文風光，歡迎民眾參觀。（賴佑維攝）

「2017桃園地景藝術節」18日至9月3日於桃園市觀音區、八德區登場，有27件裝置藝術、20多場工作坊、17條社區小旅行路線等。桃園市長鄭文燦歡迎民眾一同到秘境找地景，讓各界看到觀音的美好。

鄭文燦說，桃園地景藝術節八德展區在竹霄社區、八德埤塘自然生態公園，兩地各有特色。觀音展區在廣福社區、崙坪文化地景園區，其中廣福社區利用過去重畫的農地種植多棵白千層，已成為美麗的白千層林道。崙坪文化地景園區過去曾是放送台，面積約6公頃，市府整體規畫，將打造客家工藝聚落。

文化局長莊秀美表示，活動整體共27件裝置藝術、20餘場工作坊、17場藝文演出、5場主題活動、6個藝術市集、1場國際論壇、12區17條社區小旅行路線、傳統農機具展示、農特產品DIY體驗與假日藝術大道等，遊客可上活動官網查詢。

(中時)