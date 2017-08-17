巴士司機包包遭扒　竊賊到案送辦

黃嫌趁司機不注意時將其包包偷走。（張穎齊翻攝）

黃嫌昨遭逮捕，依竊盜罪送辦。（張穎齊翻攝）

基隆客運1名48歲的黃姓司機，11日晚間9時許，正在駕駛客運途中，自己懸掛在椅背後欄杆上的包包，卻遭到1名50歲戴口罩的黃姓男子，在下車時刻順手扒走，當司機發現時已經不翼而飛，當場急得報警，經警方調閱監視器後，鎖定男子蹤影，昨將黃嫌逮捕依竊盜罪嫌函送法辦。

司機指出，該名竊賊身穿白色上衣、戴口罩，從東光路的地方法院上車後，於信一路彰化銀行前下車，判斷就是藉由這段期間把他的包包偷走。

司機表示，包包裡頭有私人證件、金融卡及4300元新臺幣，希望警方能盡速將竊賊繩之以法。

基隆市二分局信義派出所獲報後，昨在瑞芳逢甲路一帶找到與影像竊賊有幾分神似的黃嫌。黃嫌起初矢口否認涉案，但經員警比對在公車上行竊之衣著後才坦承犯行，全案依竊盜罪嫌將黃嫌函送基隆地檢署偵辦。

(中時)