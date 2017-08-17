男星曬15年前宣傳照 林志玲冰封美貌成亮點

李至正和林志玲參加凱渥經紀人婚禮。（圖／翻攝自李至正臉書）

李至正分享15年前舊照。（圖／翻攝自李至正臉書）

男星李至正最近在植劇場《五味八珍的歲月》飾演女主角安心亞的丈夫，今(17日)他在臉書分享參加凱渥經紀人的婚禮照，台灣第一名模林志玲也抽空現身，李至正一手搭著志玲姐姐，可見兩人同門好交情，讓李至正加碼秀出兩人15年前合影，可見林志玲幾乎沒任何差異，一張標準鵝蛋臉與明亮大眼仍相當吸睛，多年來美貌有如被冰封令人羨。

曾演出《親愛的陌生人》、《真愛找麻煩》的李至正，當年以凱渥名模身分出道，多年前他受訪曾自曝以同門的師姐林志玲為榜樣，誇林志玲充滿高EQ與正能量，更笑曝自封「男版林志玲」。今他在臉書分享一張全公司15年前的舊照，要粉絲找找他在哪裡，讓林志玲、鄭元暢、許瑋甯等人當年青澀樣貌見光。

除了照片左後方的林志玲被選為凍齡代表外，照片中更可見阮經天、陸明君、鄭元暢、許瑋甯、洪曉蕾、王聖芬等人，許多藝人歷經當年的蛻變，如今已成為圈內一線演員與名模，令人十分懷念。

(中時電子報)