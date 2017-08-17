世大運》台灣最速男 楊俊瀚出任代表團掌旗官

100、200公尺全國紀錄保持人楊俊瀚，接下世大運中華代表團掌旗官殊榮。（資料照片／李弘斌攝）

臺北世大運將於19日晚間7時在台北田徑場盛大開幕，中華代表團17日公布開幕典禮代表團掌旗官人選，將由目前田徑100、200公尺全國紀錄保持人、「台灣最速男」楊俊瀚，帶領中華代表團以主辦國身分壓軸進場。

「可不可以換人啊？」楊俊瀚坦承上午被教練告知重任時，第一時間有點反應不太過來，直說自己對這樣的事情不太擅長，儘管過去已在青奧當過掌旗官，但楊俊瀚說：「青奧在國外沒什麼人認識，這次在國內很多人看，又有轉播，跟比賽是不一樣的緊張。」

楊俊瀚於2014年青年奧運200公尺奪銅，寫下我國在青奧田徑首面獎牌紀錄，2016年亞青田徑錦標賽200公尺鍍金，2017年亞洲田徑錦標賽拿下200公尺金牌與100公尺銅牌。

楊俊瀚前年全運會以20秒53改寫200公尺全國紀錄，今年更上層樓，5月全大運創下10秒22的百米全國紀錄，7月印度亞錦賽更是大顯神威，先於男子100公尺摘銅，拿下我國近30年來首面田徑亞錦賽百米獎牌，200公尺決賽再以20秒66奪金，是我國在亞錦賽贏得的第1面短跑金牌。

中華代表團前年在光州世大運的掌旗官為「女排桂綸鎂」王欣婷，2011年深圳、2013年喀山則分別是高爾夫女將劉依貞、網球好手李欣翰。

中華隊這次精銳盡出，掌旗官競爭也相當激烈，不過舉重雙姝許淑淨、郭婞淳，21日就要力拚金牌，不適合在19日擔任掌旗官。當紅的羽球「世界球后」戴資穎，則是負責護送聖火進場的4位火炬手之1，也與掌旗官無緣。

(中時電子報)