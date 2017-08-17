世大運》台灣最速男 楊俊瀚出任代表團掌旗官
臺北世大運將於19日晚間7時在台北田徑場盛大開幕，中華代表團17日公布開幕典禮代表團掌旗官人選，將由目前田徑100、200公尺全國紀錄保持人、「台灣最速男」楊俊瀚，帶領中華代表團以主辦國身分壓軸進場。
「可不可以換人啊？」楊俊瀚坦承上午被教練告知重任時，第一時間有點反應不太過來，直說自己對這樣的事情不太擅長，儘管過去已在青奧當過掌旗官，但楊俊瀚說：「青奧在國外沒什麼人認識，這次在國內很多人看，又有轉播，跟比賽是不一樣的緊張。」
楊俊瀚於2014年青年奧運200公尺奪銅，寫下我國在青奧田徑首面獎牌紀錄，2016年亞青田徑錦標賽200公尺鍍金，2017年亞洲田徑錦標賽拿下200公尺金牌與100公尺銅牌。
楊俊瀚前年全運會以20秒53改寫200公尺全國紀錄，今年更上層樓，5月全大運創下10秒22的百米全國紀錄，7月印度亞錦賽更是大顯神威，先於男子100公尺摘銅，拿下我國近30年來首面田徑亞錦賽百米獎牌，200公尺決賽再以20秒66奪金，是我國在亞錦賽贏得的第1面短跑金牌。
中華代表團前年在光州世大運的掌旗官為「女排桂綸鎂」王欣婷，2011年深圳、2013年喀山則分別是高爾夫女將劉依貞、網球好手李欣翰。
中華隊這次精銳盡出，掌旗官競爭也相當激烈，不過舉重雙姝許淑淨、郭婞淳，21日就要力拚金牌，不適合在19日擔任掌旗官。當紅的羽球「世界球后」戴資穎，則是負責護送聖火進場的4位火炬手之1，也與掌旗官無緣。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。