山城路平專案啟動 豐勢路10月完工
台中市政府持續推動路平專案，本季鎖定山城地區，石岡區和盛街2.2公里道路改善工程已於7月底完工，東勢區豐勢路將於9月初路面刨封，預計10月完工，建設局長黃玉霖今日前往視察兩路段現況，期盼藉由路平專案提升山城交通品質。
石岡區和盛街位於中129線起點，為石岡、新社往返東勢主要交通動脈之一，但長期受公車及大型重車輾壓，路面、路基損壞嚴重，道路改善工程順利於7月底完成，黃玉霖先前往和盛街視察道路改善成果，對於整平後煥然一新的路面表示肯定，隨即轉往東勢區豐勢路了解路平規劃進度。
東勢區豐勢路路平改善路段約2公里，起訖點由東坑路至中正路，建設局預計在9月初辦理路基改善及孔蓋下地作業、9月底進行路面刨封，若天候許可，可望在10月初完工。
建設局指出，該路段除佈滿人孔蓋，還有過去管線單位挖掘回填不平，產生路面損壞、下陷情形，將同步辦理管線協調計畫，並要求寬頻、中華電信公司等管線單位將孔蓋下地。
經調查，東勢區豐勢路人孔蓋數量達250座，故將辦理孔蓋下地及調平作業，下地率達74%，道路重鋪後，也將提升標線防滑係數，將原本45BPN標準提升至65BPN，避免天雨路滑發生交通事故。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。