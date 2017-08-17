山城路平專案啟動 豐勢路10月完工

石岡區和盛街2.2公里路平工程已完工，道路平坦度與品質大大提升。（市府提供）

石岡區和盛街為石岡、新社往返東勢主要交通動脈之一。（市府提供）

豐勢路路面佈滿過去管線單位挖掘回填不平，產生路面損壞、下陷情形，將與路平專案同步改善。（市府提供）

東勢區豐勢路人孔蓋數量達250座將辦理孔蓋下地及調平作業。（市府提供）

台中市政府持續推動路平專案，本季鎖定山城地區，石岡區和盛街2.2公里道路改善工程已於7月底完工，東勢區豐勢路將於9月初路面刨封，預計10月完工，建設局長黃玉霖今日前往視察兩路段現況，期盼藉由路平專案提升山城交通品質。

石岡區和盛街位於中129線起點，為石岡、新社往返東勢主要交通動脈之一，但長期受公車及大型重車輾壓，路面、路基損壞嚴重，道路改善工程順利於7月底完成，黃玉霖先前往和盛街視察道路改善成果，對於整平後煥然一新的路面表示肯定，隨即轉往東勢區豐勢路了解路平規劃進度。

東勢區豐勢路路平改善路段約2公里，起訖點由東坑路至中正路，建設局預計在9月初辦理路基改善及孔蓋下地作業、9月底進行路面刨封，若天候許可，可望在10月初完工。

建設局指出，該路段除佈滿人孔蓋，還有過去管線單位挖掘回填不平，產生路面損壞、下陷情形，將同步辦理管線協調計畫，並要求寬頻、中華電信公司等管線單位將孔蓋下地。

經調查，東勢區豐勢路人孔蓋數量達250座，故將辦理孔蓋下地及調平作業，下地率達74%，道路重鋪後，也將提升標線防滑係數，將原本45BPN標準提升至65BPN，避免天雨路滑發生交通事故。

(中時)