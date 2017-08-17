健美先生從12樓墜落摔死 疑為模特兒拍照取景失足
今（17）日早上9時多，香港中環的一處大樓，發生一起墜樓意外，死者為一名年僅25歲的健身教練，疑似在幫模特兒拍照時，為取景爬出欄杆外，結果不慎失足，從12樓高跌落，醫護人員趕到現場，證實已不治。
據《香港01》報導，這起墜樓事件發生在中環利源東街9號利東大廈，該位死者為25歲的江姓男子，英文名「Will」，生前是私人健身教練。此次意外發生肇因於江男要幫模特兒友人攝影，疑似為求取景角度，跨過約1公尺高的欄杆，卻不慎失足，從12樓高的位置，跌落至大廈4樓平台處；隨後醫護人員趕到現場，只見地上留下一大片血漬，江男則受創過於嚴重不幸死亡。
報導中指出，江男擁有4年個人健身教練的經驗，過去多次在香港健美健身比賽中，獲得不錯成績；另外，根據江男的個人簡歷顯示，他曾在清華大學修讀經濟學，其後於英國曼徹斯特大學工商管理學系畢業，至2013年開始擔任健身教練，臉書上常分享自己的健身照片，看得出對健身有相當的熱情。
(中時電子報)
文章來源：香港01
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