台9休旅車擦撞砂石車 車頭嚴重毀損

休旅車車頭嚴重毀損。(鳳林分局提供)

砂石車車輪遭撞飛。(鳳林分局提供)

17日上午7時10分，台9線舞鶴台地路段發生一起車禍意外，62歲的蘇姓民眾駕駛休旅車由南往北行駛，疑似未保持安全距離，轉彎跨越中線，撞擊對向車道的砂石車，休旅車車頭嚴重毀損，砂石車輪胎也遭撞飛，幸好只有休旅車蘇姓駕駛受到輕傷。

62歲蘇駕駛自小客車沿台9線由南往北行駛，行經台9線278.3公里，撞及對向砂石車，附近民眾立即打110報案，鳳林分局員警趕到現場處理時，發現休旅車前車頭毀損嚴重，蘇姓駕駛手部、腳部多處擦傷，立即送至玉里榮民醫院治療。

除了休旅車嚴重毀損外，砂石車受撞擊後，左後輪胎竟然也飛出路邊，可想見撞擊力道之大，吳姓駕駛幸未受傷，雙方均無酒後駕車情形。由於員警積極處置交管得宜，南北向車流未受影響。

據警方調查，17日上午瑞穗地區天氣晴朗，肇事自小客車疑因未保持安全間距，在台9線278.3公里處撞及對向砂石車，由於撞擊力道太強，以致於自小客車車頭毀損，蘇姓駕駛受傷送醫。

花蓮縣警局鳳林分局4組組長林宏德表示，台9線273.5公里至275公里為舞鶴台地北端危險彎道，台九線278.5至280公里為舞鶴台地南端危險彎道，行經該路段時，須注意減速慢行依序行駛，切勿在該路段超車避免危險。

(中時)