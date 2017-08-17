操作空壓機不慎！汽車修理廠老闆遭電死

新北市中和區中山路二段某汽車修理廠發生觸電意外。（葉書宏翻攝）

新北市中和區中山路二段某汽車修理廠56歲黃姓老闆今（17日）上午11時許，在廠內操作空壓機時不慎發生觸電意外，同事見狀上前查看，黃男已喪失生命跡象、倒地不起，緊急送往雙和醫院急救，最後仍宣告不治，詳細事發原因及責任歸屬待進一步釐清。

(中時)