新竹市社區關懷據點 表揚小人物大英雄

為感謝長期無私付出的社區照顧關懷據點及志工，新竹市長林智堅（左五）17表揚9個單位及54名志工。（陳育賢攝）

為感謝長期無私付出的社區照顧關懷據點及志工，新竹市長林智堅（左五）17表揚9個單位及54名志工。（陳育賢攝）

為感謝長期無私付出的社區照顧關懷據點及志工，透過健康促進、電話問安、關懷訪視、餐飲服務等照顧長者，新竹市政府17日表揚9個單位及54名志工，市長林智堅親自頒獎，感謝據點與志工長期扎根在地服務長者，奠定新竹市成為幸福城市的基礎。

市府表示，此次表揚獎項分為「新人英雄獎」、「卓越英雄獎」及「領導先鋒獎」等3項，共有9個單位及54名志工接受表揚。

新人英雄獎，鼓勵服務未滿1年的志工；卓越英雄獎表揚服務3年的志工；領導先鋒獎，則是表揚早期已成立據點，帶領在地據點發展，提升社區長者多元服務，並感謝長期「以母雞帶小雞」方式帶領新據點成長。

林智堅表示，2016年《天下雜誌》幸福城市大調查的評比指標中，每區擁有的社區發展協會、獨居老人平均被服務次數為全台第1，參與長青學苑人次為全台第2，新竹市共有33處關懷據點、600名的志工夥伴，每月服務人次1萬6879人，感謝志工、理事長及幹部們的投入和付出。

他指出，上任兩年多來重視長者福利，提出敬老5大政策，包含全台唯一的安老津貼3000元、重陽敬老禮金增為2000元、54個共餐食堂、免費裝置全口假牙、投入1000萬免費健檢等，更結合1區1長照「1A-2B-5C」據點，從社區扎根，讓長者能健康呷百二。

林智堅也強調，不僅是預算編列，更重要的是人的投入，將持續提供完善社福措施，也誠摯感謝大家付出照顧長者。

獲頒領導先鋒獎的金山社區照顧關懷據點，於2003年7月成立，是新竹市第1個據點，提供長者多元服務，更協助弱勢團體設攤義賣與表演、清寒學童課輔與外籍配偶照料等。

樹下社區也獲此殊榮，除關懷據點外，由里長吳國亮及社區理事長吳國瑯籌畫下，於日前成立新竹市第4個「愛享冰箱」據點，傳遞友善續食、社區零飢餓的幸福城市理念，將長者關懷照顧落實至內每個角落，為大家的學習標竿。

獲卓越英雄為78歲的彭源珍，其堪稱「樹下社區總鋪師」，彭老先生原是辦桌廚師，12年來從無間斷擔任據點大廚，每周3據點的菜單，都是由彭源珍精心設計，由其他志工幫忙事前備料，經過他的料理巧手，照顧好長輩的胃與健康。

新人英雄獎中，南華國中退休校長吳文昌，每月認真規畫課程、分享新知識，為長輩生活注入滿滿活力，讓長輩活到老學到老。

香山社區志工謝碧瑩女士，現年57歲，偶然看到香山社區誠徵志工簡章，重新燃起她助人的心，由於自己的父母皆過世，將社區服務的長輩當作自己的父母，彌補無法孝順父母的遺憾，服務精神深受長輩肯定。

(中時)