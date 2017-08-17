下半季傷兵累累 桃猿陷捕手荒
Lamigo桃猿上半季勇奪季冠軍，不過下半季卻陷入傷兵麻煩，尤其捕手部分相繼受傷，加上張閔勛支援世大運，一二軍合計僅剩4位捕手，總教練洪一中坦言，的確捕手戰力受到影響。
桃猿強打捕手林泓育日前因觸身球擊中左手，16日下放二軍，洪總指出，現在為了讓他專心養傷，就是下放二軍，至少休息10天，有去醫院做初步檢查顯示沒有問題，不過還會再進行第2次X光檢查。
另外今年上半季表現出色的黃浩然，在7月因守備時與獅隊唐肇廷在本壘衝撞，造成左手骨折，目前恢復狀況良好，已經沒有限制，可以逐漸進行加強訓練強度，盼10月復出。
而目前一軍捕手僅剩嚴宏鈞與劉時豪，洪總表示，的確戰力上面有點吃緊，原本想要拉上的張閔勛也去支援世大運，現在兩位捕手，在領先的時候就很難做調度，不過這也是沒辦法的事情，只希望趕快度過。
(中時電子報)
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