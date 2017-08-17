看看陳菊和陳金德 黃創夏：陳水扁、林文淵必在冷笑
全台大停電，經濟部長李世光引咎辭職獲准，有人認為中油董座陳金德也應該下台。高雄市長陳菊表示，這不單純是中油的問題，她相信陳金德是有風骨的人。資深媒體人黃創夏直言，看看陳金德和陳菊，陳水扁和林文淵必然在冷笑！
陳金德曾擔任過高雄市副市長，他出任中油董事長，被外界認為是陳菊推薦的，陳菊對此則表示，適不適任最重要，不是看誰推薦或是從哪裡來的。
黃創夏指出，2002年，台電因中油公司供氣出狀況，無預警的對工業大用戶採取限電措施，引發外界砲轟，時任台電董事長的林文淵，當天晚間就向經濟部長林義夫請辭獲准。林文淵2002年3月1日才從國營會副主委一職轉任台電董事長，沒想到上任僅69天後，就因無預警限電疏失下台，成為台電歷任任期最短的董事長。結果，後來證明是中油的責任。
他點出，林文淵當年為什麼立即請辭？因爲他是陳水扁的愛將，他知道只有他請辭，才不會造成陳水扁的困局！陳水扁為什麼立即准許林文淵請辭？正因爲林文淵是他的「自己人」，斬親信以立威！
黃創夏感嘆說，陳金德和陳菊的「風骨」？看看當年的陳水扁和林文淵，再想想今日的陳金德和陳菊，只能說：今非昔比！
(中時電子報)
文章來源：黃創夏臉書
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