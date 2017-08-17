振興社區巡守隊上路 全台第一隻流浪狗變社區巡守犬
台南市北區振興里的社區巡守隊正式成軍，最大特色是以社區資源認養流浪犬，培訓成全台第一隻社區巡守犬，振興巡守隊員16日起每晚帶著「咘仔」一起巡視社區，一年後挑戰成為標竿社區。
「太可愛了，還有狗狗陪著志工夜巡」振興社區巡守隊16日晚間正式啟動，培訓已久的小黑狗「咘仔」跟著上陣，振興里長童小芸慎重的幫狗狗披上志工背心，可愛模樣令居民都爭相與牠拍照合影，拉近社區居民之間距離。
今年是全台流浪狗零撲殺元年，台南市動保處兩處收容所內的流浪狗都達高額滿載程度，逼得動保處絞盡腦汁為狗狗找出路。
台南市北區振興里率先以社區力量發動認養流浪狗，而且一口氣認養3隻，安置在社區活動中心旁，並為狗狗打造全新狗舍。
不只認養，振興社區各自培訓三隻流浪狗工作能力，要牠們自食其力賺糧食，其中小黑狗「咘仔」擔任社區巡守犬角色，16日正式披掛上路，走在巡守隊員前面。成為第一個從流浪狗變成社區巡守犬的案例。
振興社區巡守隊16日起每晚8時至10時，都有2至3人一起夜巡社區2小時，這項巡守任務挑戰全年不間斷，除了巡邏簽到，並回收每份里民需求服務單，居民可將心聲與意見填寫在服務單上，交給特定幾處里鄰長或店家，每晚由社區巡守隊員回收這些意見單。
北區區公所人文課表示，過去流浪狗認養多偏重在郊區的工廠、魚塭、果園等地方，這項創舉若實施成功，未來會有更多社區願意嘗試，增加流浪狗在都市工作的機會。
(中時)
關鍵字：社區巡守隊
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