「就當我嫖妓200多天！」 賤男網譙前女友遭訴

基隆地檢署依加重誹謗罪嫌起訴許男。（張穎齊攝）

基隆市1名21歲許姓男子，去年和賴姓女友分手後，懷恨在心，於是將2人合照怒PO臉書，並寫下「在妳迷茫的時候，我陪妳度過，在我需要妳的時候，妳卻很沒用的離開」、「就當我每天嫖妓嫖了200多天吧！」等字眼，還設定為公開，賴女見狀當場氣炸，怒告許男，日前許男遭基隆地檢署依加重誹謗罪嫌起訴。

起訴書指出，去年11月間，就讀台北某大學的許男，因不滿和賴女分手，在臉書上PO出合照並附上「無所謂了，就當我每天嫖妓嫖了200多天」的文字，賴女直到今年5月間才看見許的PO文，但因該文章為設定公開，任何人都可以看到，賴女認為自己被嚴重貶損，當下截圖，並氣得控告許男。

「我沒有針對她！」許男到案後辯稱，他是因為適逢換工作，沒有錢賺，認為自己的生活很苦悶，才PO文發洩情緒。

不過經檢方調查後，仍認定許的PO文是在針對賴女，並貶損賴的人格，日前偵結，依加重誹謗罪嫌起訴許男。

(中時)