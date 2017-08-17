幸「蝠」建案 處處蓋蝙蝠屋 人蝠都幸福

水林黃金蝙蝠館長張恆嘉（左蹲）教大家如何安全使用工具做蝙蝠屋。（許素惠攝）

水林黃金蝙蝠館前進土庫教大家建蝙蝠屋，親子合力打造蝙蝠的家。（許素惠攝）

水林黃金蝙蝠館前進土庫教大家建蝙蝠屋，每組親子作品都不同，給蝙蝠五彩繽紛的家。（許素惠攝）

水林黃金蝙蝠生態館致力蝙蝠生態保育，多年來在雲嘉地區打造4、5000棟蝙蝠屋，住屋率很高，今年推出「幸蝠專案」，將把「建案」擴及全國各縣市，館長張恆嘉戲稱自己是有巢氏的「小巢」，希望處處蓋蝙蝠屋，友善生態。

蝙蝠館志工今日移運到土庫庄役場，張恆嘉引領開班授課，許多家長和孩子攜手為蝙蝠打造「幸蝠之家」。

黃金蝙蝠館力推蝙蝠保育，在雲林、嘉義各校與社區建造多達4、5000棟的蝙蝠屋，提供蝙蝠更佳的棲息與繁衍場所，蝠數增加，也為學校減少蚊蟲的危害，並成為生態活教材。

張恆嘉觀察，蝙蝠屋興建完成前2年住屋率約7成，4年後高達9成，空屋率很低，成效極佳，因此決定擴展「建案」，帶領志工遠征台北、高雄、桃園、新竹和苗栗等地蓋屋，並傳播教導造屋技術。

張恆嘉強調，既然是生態保育，給蝙蝠住的房子也是無毒綠建築，以未經防腐的天然原木打造，使用無毒環保漆，內部隔間有生產繁衍用的產房，以及供運動健身的攀爬格，設計精巧。

張恆嘉說，能否引來蝙蝠居住，格局縫隙最重要，蝙蝠很挑剔，太大或太小都不行，所以要打造一個舒適的蝙蝠屋，也得講究技術，格局好，住屋率自然高，更有助生態保育。

(中時)