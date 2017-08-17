陳建仁：金融業平均月薪達8.5萬

副總統陳建仁今天表示，臺灣金融服務業產值，在去年已達1.12兆元，是四大兆元產業之一，從業人員平均每月薪資也達8.5萬元，不但是我國經濟成長與高薪就業的重要來源，對於臺灣經濟的提升更是具有舉足輕重的地位。

陳建仁今日下午出席「臺灣金融服務業聯合總會第五屆第一次會員大會」，期許金融產業共同努力，支持政府各項公共政策的推動，並協助產業發展，共同提升臺灣經濟動能，促進我國金融市場的永續發展。

他致詞時指出，金融業在臺灣經濟結構中，具有非常重要指標意義，對國家整體經濟與社會發展均有顯著的貢獻。臺灣金融服務業產值，在去年已達新臺幣1.12兆元。臺灣有四大「兆元產業」，包括製造業、批發零售業及不動產業，金融產業也是四大產業之一。

他說，金融服務業提供了大量就業機會，從業人員數已超過85萬人，平均每月薪資也達8.5萬元。因此，金融產業不但是我國經濟成長與高薪就業的重要來源，對於臺灣經濟的提升更是具有舉足輕重的地位。

蔡英文總統在今年5月1日的「總統府經濟策略小組會議」中，指示國家發展委員會與相關部會共同會商，應規劃具體政策協助金融業的發展，並提出臺灣金融業的發展戰略。在這過程當中，他期盼金融總會能夠積極邀集各金融業界提出建言，將業界的聲音提供給金管會參考，也請金管會儘速提出相關戰略，協助臺灣金融產業擴大業務範疇，提昇國際競爭力，開創金融業的新藍海，促進我國的經濟發展。

此外，政府已積極推動「前瞻基礎建設計畫」，其中包括軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、友善育兒、食品安全，以及人才培育等八大建設目標和計畫，陳建仁強調，目的即在於打造未來30年國家發展所需的基礎建設，希望透過擴大公共基礎建設帶動民間投資，而金融業就扮演著關鍵性的資金引導及流通的角色。

他說，在「前瞻基礎建設計畫」當中，政府每年將投入超過千億元的預算，所帶動的龐大商機已吸引許多外資機構來臺參與，在座金融業界的代表們擁有在地資源的優勢，希望大家妥善運用金融資源，提供金融專業服務，協助國家發展，完成重要公共基礎建設，不但可以提升人民福祉，也能帶動金融機構的持續成長。

陳建仁表示，金融業是我國關鍵性的重要產業，政府對於協助金融產業發展極為重視，也希望在座各金融業公會、周邊機構和金融機構共同努力，支持政府各項公共政策的推動，並協助產業發展，共同提升臺灣經濟動能，促進我國金融市場的永續發展。

(工商)