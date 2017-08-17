白牌車經營糾紛街頭追逐釀車禍 警：將強力執法
台中市30歲林姓男子16日晚間10時許，駕車在苗栗市街頭疑因涉入白牌車經營糾紛，與另輛黑色轎車在街頭追逐，過彎時失控撞上停等紅燈的警方偵防車，兩派人馬還趁亂持棍棒攻擊黑色轎車，剛好巡邏警車經過，雙方一哄而散，警方循線通知林男到案，並依毀損及公共危險罪嫌送辦。
駕駛黑色轎車的賴姓男子向警供稱，發現林男開在車子附近鬼鬼崇崇，車牌又用衛生紙蓋住，才會上前追趕查明；而林姓車主到案坦承當時與賴男於道路上追逐競駛，是因日前與賴男在苗栗市有行車糾紛，所以找台中外籍朋友前來助陣與賴姓車主理論。
警方調查發現，該糾紛疑似因經營白牌計程車生意引起，鍾姓白牌車業者生意興隆，而賴姓兄弟跟鍾男的田姓妻舅合夥，也搶下不少市場，鍾不滿部份生意被搶走，上周到賴的店內嗆聲「不讓你們開下去」；賴姓兄弟不滿，也到鍾的店內，雙方互有肢體推擠，鍾頭部輕傷，警方據報處理，鍾男疑打算私了，向警表示是「自己摔倒」，不願追究。
針對這起追車、砸車事件，警方也不排除林男是受到鍾男教唆，不過警方表示，將嚴正執法，依相關事證，將林男依毀損罪及公共危險罪，偵訊後函送偵辦，另有關白牌車隊違規營業載客行為，將函請主管機關依法取締，並主動配合公路主管機關聯合稽查，以維護搭乘民眾安全及防範計程車治安事件發生。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。