加裝太陽能發電系統 環團年省萬元來護蟹

台灣環保聯盟推動裝設獨立型的太陽能發電系統，昨在長年護蟹的楊美雲工作室設置，預計年省萬元的電費用於護蟹行動上。（周綾昀攝）

台灣環保聯盟推動裝設獨立型的太陽能發電系統，昨在長年護蟹的楊美雲工作室設置，預計年省萬元的電費用於護蟹行動上。（周綾昀攝）

台灣環保聯盟推動裝設獨立型的太陽能發電系統，昨在長年護蟹的楊美雲工作室設置，預計年省萬元的電費用於護蟹行動上。（周綾昀攝）

15日全台大停電，讓電能問題再度受到重視，台灣環保聯盟今和參與國際環境事務培訓營的大學生，在恆春半島後灣村深耕護蟹的楊美雲保育基地，裝設獨立型的太陽能發電系統，預估每年可省下1萬多元的電費，讓這筆資金能再回饋用於護蟹行動。

台灣環境保護聯盟致力發展綠能源，帶著參加國際環境事務培訓營的大學生，從北台灣的核電議題、中台灣的溼地保存議題、南台灣的重工業汙染問題，一路踏查到屏東，並在日照充足的屏東地區，推動裝設獨立型的太陽能發電系統。

台灣環境保護聯盟指出，台灣的老舊電表為防偷電，如若裝設太陽能，發電量大於用電量的時候，電表指針雖會逆轉但刻度數字固定，用戶電費恐不減反增，但獨立型的太陽能發電系統避免這狀況的發生，大眾較能接受，且不受日前全台緊急分區輪流停電的困境。

經太陽能光電發電系統商業同業公會、台東三洋水電行、金吉利能源公司及大學生輪番幫忙，昨選定在車城鄉後灣村，耕耘護蟹的楊美雲保育基地，裝設3kw的太陽能發電系統，根據聯盟計算，1年可以發超過3000度的電力，等於1個小家庭年均用電量，約可省1萬多元。

楊美雲笑說，做護蟹運動7、8年來，未曾募款與舉辦大型推廣愛蟹活動，節省下的電費，讓她醞釀許久的「為陸蟹而跑」或「支持陸蟹我騎單車」等活動，有機會誕生，能讓更多人投入和了解環境教育。

(中時)