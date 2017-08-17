「水五金田園生產聚落」加速增建工廠？環團投訴
鹿港頂番婆聚集近千家違章工廠，政府有意規劃「水五金田園生產聚落」解套，環團指出，順著潮流，不少工廠加速增建，連環保局公告「農地重金屬汙染」列管區，都大辣辣填土方，讓人不能再坐視！環保局表示，施工地號非汙染公告區域。
彰化頂番婆有「水龍頭故鄉」美譽，聚集近千家工廠、產值8000億元，卻是坐落農業區，地目不符，等同違建，中央和縣府都有意編定小型產業園區來加以解套，卻也掀起「就地合法化」是否公平的爭議。
頂番婆區域因為農、工不分，且沒有專用的農業灌溉水圳，幾乎都引用番雅溝排水，農地重金屬汙染也異常嚴重，已經有50公頃被列為彰化縣農地汙染控制場址，禁止生產使用性農作物。
彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，鹿港振興段土地，農地上都已經插牌管制了，但是怪手、卡車卻還在施工、填土，沒有任何單位要求地主立即停工；地主這麼積極整地，不排除這農地未來是要蓋工廠。
彰化縣環保聯盟表示，政府承諾從去年5月20日以後，新設在農地上的非法工廠會一律拆除，但是已經檢舉新冒的3處了，還是沒有拆，農地還是繼續在種工廠。
環保局表示，接到檢舉，發現該地號有2坵塊，西北邊坵塊確實是已經公告的列管的農地；東南邊的坵塊，高度明顯高於稻田0.5米，種植景觀作物及作為停車場，非為農作使用，不是環保署調查對象。施工區並非汙染公告區域，亦非屬土壤汙染管制區，無受土壤及地下水汙染管制法的限制。
(中時)
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