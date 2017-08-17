保護老樹闢分隔島 樹枯死地方盼拆除

苗栗縣南庄外環道、苗124乙線3.1公里處，早期新闢道路時興建中央分隔島保護老樹，近年老樹陸續枯死，枯樹樹枝常砸到來往車輛，加上分隔島坡度過陡，影響來往行車安全和駕駛視線，地方人士希望移除分隔島，縣府會勘後認為該路段有高低落差，已規畫施作緩坡，徹底解決行車安全問題。

縣府沿中港溪堤防開闢南庄外環道，為保留路線上2棵百年櫸樹，當時地方擔心因闢路而犧牲老樹，向縣府陳情保留老樹，老樹所在位置變更設計為中央分隔島，但通車以來因分隔島位於道路高低落差處，車禍頻傳。

近年老樹相繼枯死，枯樹樹幹、樹枝常掉落車道，砸到來往車輛，地方人士向縣議員鍾東錦反應希望整平分隔島。

縣議員鍾東錦說，南庄是觀光重鎮，外來遊客和遊覽車經常行駛外環道，中央分隔島位於道路高低落差處，若只是剷除整平分隔島，恐因外地遊客不熟悉路況，加上車速快，更容易發生交通事故，他認為施作成緩坡才能一勞永逸解決安全問題。

縣府工務處指出，今年編列的小型工程款已用完，目前已規畫調整中央分隔島路段的高低落差，延伸坡度施作成緩坡，估計施工期程至少一周，最快今年底可發包施工。

(中時)