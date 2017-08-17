拖板車駕車不慎 酒瓶倒滿地

酒瓶倒滿地。（楊漢聲翻攝）

一度阻礙交通。（楊漢聲翻攝）

今日16時10分一部載滿空酒瓶的拖板車，行經台九線258k北上車道，疑因為道路拓寬工程行駛到彎處不慎，酒瓶散落一地，駕駛無酒駕情形，警方迅速到場交管，呼籲該路段目前施工中應減速慢行 注意安全。

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(中時)