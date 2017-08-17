白宮首席顧問巴農：美中貿易戰開打了！

白宮首席政治顧問巴農說，北韓問題根本不會有軍事解決方案，「別想了！」（圖／美聯社）

美國總統川普首席政治顧問巴農(Stephen Bannon)接受媒體專訪時表示，美國和中國的貿易戰已經開打，如果不改變對中貿易的政策，美國可能會掉這場經濟大戰，不過中國也會受創慘重。

傳言已逐漸失去川普信任的巴農接受美國網路媒體「展望(prospect.org)」專訪時指出，美國與中國經濟大戰已經開打，中國人自有一套說法，他們對現行的不公平貿易行為絲毫不覺得羞恥。如果美國繼續現在的做法，將在未來25到30年內兩國爭奪霸權過程中落敗。

巴農說，按現在的做法，美國在5到10年內就會反轉向下，過去的榮景一去不復返。

根據展望網引述巴農的說法指出，美國將用1974年貿易法案301條款，反制中國強迫美國企業進入市場時必須提供技術轉讓的無理要求，同時對抗大陸鋼鐵與鋁製品對美國的傾銷行為。

周一川普簽署備忘錄授權就中國涉嫌竊取美國智慧財產權進行調查，這是川普就任以來首次對中國的貿易行為展開對抗性作為。

對美中貿易問題一向居於主戰派的巴農說，我們已經達成一致結論，認定美中之間處於經濟戰狀態，而且中國正在壓垮美國經濟。

他說，沒有任何理由因為北韓問題而對北京讓步，因為北京對於約束北韓作用很小。唯一的可能是北京迫使北韓停止發展核武，並進行公開的實地查驗，不過這個可能性太小。

對於川普揚言以「戰火與怒火」對抗北韓，巴農說，這事沒有軍事解決方案，別指望了！除非可以保證首爾的一千萬居民可以在遭傳統武器攻擊的前30分鐘內存活，不然這些說法都沒有意義。

當記者問到巴農的經濟政策與白人至上主義───例如夏洛茲維爾種族暴力事件───之間的關係，他答道，種族民族主義根本就是一群輸家，都是社會邊緣人。雖然種族主義這群小丑們是應該好好管一管，但媒體操作這個新聞也太過頭了。

巴農同時也領導著名右派極端政治網站Breitbart，他表示，種族議題在政治上對共和黨有利，民主黨只要一講認同問題，那剛好正中下懷，我就天天跟他們談種族議題，民主黨轉攻種族與認同，我們就談經濟民族主義，民主黨完全不是對手。

(中時電子報)