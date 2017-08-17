逃漏稅、偽開發票 東林珊瑚負責人被判刑

東林珊瑚易主為永瀚珊瑚，被查出涉嫌逃漏稅、偽開發票。（黃力勉攝）

台東市的東林珊瑚涉嫌以甲地刷卡、乙地付款的方式逃漏稅2千餘萬，之後公司易主，還開立不實會計憑證的統一發票2.49億元，供接手的永瀚國際企業逃漏營業稅1189萬元，全案被國稅局函送地檢署偵辦後，負責人王忠輝分別被判刑1年2個月及6個月，並追繳逃漏稅額。

東林珊瑚主要針對陸客團銷售紅珊瑚，陸客在珊瑚店刷銀聯卡後，消費金額直接傳到大陸的銀聯公司結算，扣除手續費後錢才匯入東林的戶頭，藉此規避營業稅。

根據國稅局核定，東林在6個月的銷售金額達到7.68億元，漏報銷售金額達4.13億元，因此需追繳2069萬的營業稅。

之後王忠輝因為不堪虧損，因此決定以2.3億的價格，將東林珊瑚「無償轉讓」給永瀚國際，其中還包括2億多元的珊瑚存貨，並協助開立不實會計憑證的發票4張發票，總金額達2.49億元，幫助永瀚逃漏營業稅1189萬元。

國稅局台東分局發現東林珊瑚逃漏稅情事，將案件函送給地檢署偵辦，台東地方法院判決王忠輝違反商業會計法，分別處有期徒刑1年2個月及6個月，永瀚國際因違法行為取得的財產1189萬元，依法沒收。

南區國稅局台東分局表示，東林的逃漏稅已經進入追繳程序，將會依法追討。

(中時)