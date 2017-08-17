逃漏稅、偽開發票 東林珊瑚負責人被判刑
台東市的東林珊瑚涉嫌以甲地刷卡、乙地付款的方式逃漏稅2千餘萬，之後公司易主，還開立不實會計憑證的統一發票2.49億元，供接手的永瀚國際企業逃漏營業稅1189萬元，全案被國稅局函送地檢署偵辦後，負責人王忠輝分別被判刑1年2個月及6個月，並追繳逃漏稅額。
東林珊瑚主要針對陸客團銷售紅珊瑚，陸客在珊瑚店刷銀聯卡後，消費金額直接傳到大陸的銀聯公司結算，扣除手續費後錢才匯入東林的戶頭，藉此規避營業稅。
根據國稅局核定，東林在6個月的銷售金額達到7.68億元，漏報銷售金額達4.13億元，因此需追繳2069萬的營業稅。
之後王忠輝因為不堪虧損，因此決定以2.3億的價格，將東林珊瑚「無償轉讓」給永瀚國際，其中還包括2億多元的珊瑚存貨，並協助開立不實會計憑證的發票4張發票，總金額達2.49億元，幫助永瀚逃漏營業稅1189萬元。
國稅局台東分局發現東林珊瑚逃漏稅情事，將案件函送給地檢署偵辦，台東地方法院判決王忠輝違反商業會計法，分別處有期徒刑1年2個月及6個月，永瀚國際因違法行為取得的財產1189萬元，依法沒收。
南區國稅局台東分局表示，東林的逃漏稅已經進入追繳程序，將會依法追討。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。