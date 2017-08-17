台南第一次 麻豆柚農開放觀光採果
麻豆文旦現在陸續進入採收期，區公所與柚農合作，在19、20日2天的周末假期，將循觀光果園模式，讓民眾報名進場體驗採摘文旦，現場還有彩繪文旦帽、文旦蚊香製作，適合親子同遊，即日起開放預約。
台南地區雖是文旦重要產地，但觀光果園形式倒是頭一遭，麻豆區長林振祿表示，農民擔心民眾對成熟度不會分辨，或者因為不熟悉採收技巧，對柚樹及果實造成傷害，因此不願意對外開放，其實只要做好行前教育，又能在一旁示範指導，對於果園的多元化經營，助益很大，也是很好的食農教育。
因此公所特別與柚農郭玉飛合作，在周末開放果園；68歲的郭玉飛說，他的果園約有7分地，今年氣候正常，產量不錯，剛好公所來洽談，他蠻認同此做法，就開放約60棵「老欉」文旦樹讓民眾體驗採果樂，現在市價每台斤約100元，遊客採摘後帶走，每斤只要60元，相當優惠。
麻豆文旦今年種植面積約809公頃，年產值30億元，上午台南市農業局副局長李建裕、農會輔導科長吳威達、麻豆區長林振祿等前往開放觀光採果的柚農郭玉飛的柚園宣傳，「fun暑假親子柚園採果樂」開放時間是19、20日上午8點到下午6點半，報名專線：（06）5721923、0929313793，現場臉書打卡還贈送小禮物1份。
(中時)
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